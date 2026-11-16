Curanex Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Curanex Pharmaceuticals veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch