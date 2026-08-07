Curaleaf öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Curaleaf hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 CAD gegenüber -0.290 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 470.8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 435.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch