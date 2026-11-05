Curaleaf: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Curaleaf hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.310 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Curaleaf in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493.7 Millionen CAD im Vergleich zu 441.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch