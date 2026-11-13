Cura Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cura Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Cura Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 60.0 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch