CUPRA et le FC Barcelone unissent leurs forces pour former une alliance mondiale

CUPRA et le FC Barcelone nouent un partenariat innovant pour les cinq prochaines saisons

En vertu de l'accord, CUPRA devient le partenaire automobile et mobilité officiel du Barça

Les deux organisations développeront en collaboration des projets de mobilité et encourageront l'innovation au Camp Nou

CUPRA conclut une alliance mondiale avec le FC Barcelone afin de devenir son partenaire officiel exclusif dans le domaine de l'automobile et de la mobilité. La marque de voitures spéciales de SEAT s'associe au club de football de sa ville natale dans le cadre d'une alliance pour les cinq prochaines saisons.

Cet accord, qui va bien au-delà d'un partenariat traditionnel, repose sur trois piliers stratégiques. Tout d'abord, les deux partenaires sont originaires de Barcelone et partagent une même vision : renforcer l'image de la ville à travers le monde. Ensuite, les deux parties s'efforcent de promouvoir les jeunes talents et l'innovation. Enfin, les deux marques partagent des valeurs de passion, d'ambition et de vocation mondiale.

À cet égard, l'alliance entre CUPRA et le FC Barcelone servira à créer des expériences uniques pour leur communauté de fans du monde entier, ainsi qu'à développer des projets de mobilité urbaine autour du stade de Camp Nou.

Luca de Meo, président de SEAT et président du conseil d'administration de CUPRA, et Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, se sont rencontrés aujourd'hui au Camp Nou avant le premier match à domicile du Barça dans le cadre de la Liga 2019-2020. « Cette alliance innovante avec l'un de plus grands clubs de football au monde démontre notre ferme engagement envers la marque CUPRA et le futur de la mobilité à Barcelone. En outre, l'établissement d'un partenariat avec une institution universelle comme le FC Barcelone, qui compte plus de 340 millions de fans, viendra appuyer notre stratégie de mondialisation », a déclaré de Meo.

Pour sa part, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelona, a déclaré : « Nous célébrons l'intégration de CUPRA en tant que nouveau partenaire automobile et mobilité officiel du FC Barcelone. Nous nous engageons ensemble sur une nouvelle voie, pavée de valeurs communes telles que l'exigence, la passion, l'ambition et travail d'équipe. Une alliance innovante qui nous permettra d'offrir des expériences uniques à nos fans du monde entier, et à travers laquelle nous aurons également l'opportunité de collaborer au développement de nouvelles solutions visant à améliorer la mobilité urbaine. »

Un partenariat spécial

En plus d'être son partenaire officiel exclusif en matière d'automobile et de mobilité, CUPRA deviendra l'un des partenaires officiels mondiaux du FC Barcelone. Les deux marques partagent le même ADN, ayant une vision contemporaine reposant sur un style unique et l'appréciation des performances.

Cette alliance spéciale inclura une visibilité sur le terrain, autour des installations du stade, ainsi qu'une tribune VIP CUPRA au Camp Nou pour tous les matchs à domicile du FC Barcelone. Un espace temporaire dédié devrait également être installé à l'extérieur du stade pour permettre aux fans du Barça de découvrir la marque.

Une vision commune pour l'avenir

Par ailleurs, et en vue de favoriser l'innovation au sein de l'industrie de la mobilité, SEAT, CUPRA et le FC Barcelone développeront conjointement des solutions de micromobilité et de mobilité électrique autour du Camp Nou. Les installations du stade de football serviront de laboratoire d'essai pour les projets de mobilité urbaine à Barcelone.

De plus amples détails sur les projets conjoints de SEAT et CUPRA et du FC Barcelone seront bientôt dévoilés.

CUPRA est une marque spéciale pour des gens uniques, conçue pour captiver les clients et répondre à toutes les attentes des amoureux de voitures en matière de singularité, de sophistication et de performance. Au cours de sa première année d'existence, les ventes de CUPRA en 2018 ont enregistré une hausse de 40 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 14 400 unités. Parallèlement au lancement de nouveaux modèles, CUPRA maintiendra également l'esprit du sport et des courses automobiles en vie en participant au TCR. Le monde de CUPRA est bien vivant et prêt à conquérir un nouveau groupe de passionnés dans près de 280 points de vente spécialisés à travers le monde.

À propos du FC Barcelone

Fondé en 1899, il y a 120 ans, le FC Barcelone est unique à bien des égards. Le club appartient à ses plus de 145 000 membres et peut se vanter d'être le club le plus titré d'Europe au cours de ces dernières années. Depuis la saison 2004/05, il a remporté quatre de ses cinq titres en Ligue des champions et neuf de ses 26 titres en championnats nationaux. Du fait de sa personnalité très distincte, le « Barça » est considéré comme « bien plus qu'un club ». Le style de jeu particulier de l'équipe est projeté à travers le monde par les meilleurs joueurs et entraîneurs de leur époque, complété par le fameux recours du club à des talents locaux.

Tout cela va de concert avec son ambition permanente de devenir l'institution sportive la plus admirée, aimée et globale sur la planète. Cette mission repose sur des principes de base comme l'humilité, l'effort, l'ambition, le respect et le travail d'équipe, tandis que le club est aussi célèbre pour son engagement envers la société, qui est canalisé via la FC Barcelona Foundation et son travail visant à éduquer les enfants grâce aux valeurs positives du sport. Une telle croissance effrénée au cours des dernières années a permis au FC Barcelone de conquérir plus de 340 millions de fans dans le monde et a fait du club un leader mondial sur les réseaux sociaux.

