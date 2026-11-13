Cupid legte Quartalsergebnis vor

Cupid gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 122.46 Prozent auf 1.88 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 844.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch