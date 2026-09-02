Cupani Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cupani Metals hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Cupani Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch