Cuorips stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cuorips stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 38.48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cuorips -24.690 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1.6 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 98.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85.3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch