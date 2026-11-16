Cuorips präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cuorips äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -25.13 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cuorips ein EPS von -34.470 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.9 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 52.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch