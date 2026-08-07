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07.08.2026 06:37:00
Cummins India präsentierte Quartalsergebnisse
Cummins India hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21.98 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21.79 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 34.26 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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