Cummins India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cummins India hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 18.30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cummins India 22.45 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 33.01 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.70 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch