Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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04.08.2026 13:43:59
Cummins Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - Cummins Inc. (CMI) revealed earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $932 million, or $6.73 per share. This compares with $890 million, or $6.43 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.4% to $9.457 billion from $8.643 billion last year.
Cummins Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $932 Mln. vs. $890 Mln. last year. -EPS: $6.73 vs. $6.43 last year. -Revenue: $9.457 Bln vs. $8.643 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 10 % To 13 %
FY Outlook:
EBITDA is expected to be in the range of 18.0% to 18.5%
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