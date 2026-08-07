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07.08.2026 06:37:00
Cumberland Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Cumberland Pharmaceuticals hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 98.43 Prozent auf 0.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cumberland Pharmaceuticals 10.8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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