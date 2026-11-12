Cumberland Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cumberland Pharmaceuticals präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.07 USD gegenüber -0.130 USD im Vorjahresquartal.

Cumberland Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 73.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch