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20.08.2026 11:37:00

Cum-Ex-Skandal: Staatsanwaltschaft klagt vier Ex-Commerzbank-Mitarbeiter an

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Um zweistellige Milliardenbeträge haben Banker den Staat mit Cum-Ex-Geschäften betrogen. Die strafrechtliche Aufarbeitung läuft noch immer – etwa gegen Ex-Commerzbanker wegen Deals vor 18 Jahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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