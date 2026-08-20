Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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20.08.2026 11:37:00
Cum-Ex-Skandal: Staatsanwaltschaft klagt vier Ex-Commerzbank-Mitarbeiter an
CommerzbankUm zweistellige Milliardenbeträge haben Banker den Staat mit Cum-Ex-Geschäften betrogen. Die strafrechtliche Aufarbeitung läuft noch immer – etwa gegen Ex-Commerzbanker wegen Deals vor 18 Jahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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