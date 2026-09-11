Culp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Culp hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.47 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Culp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54.0 Millionen USD im Vergleich zu 50.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch