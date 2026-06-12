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12.06.2026 16:04:22

Cuentas Names Eric Kilinsky Interim CFO, Suchard Chief AI Officer; Shares Up

(RTTNews) - On Friday, Cuentas Inc. (CUEN), a mobile phone service provider, announced that it has appointed Eric Kilinsky as Interim Chief Finance Officer, effective June 8 to succeeds Ofek Haim Suchard. Suchard is appointed as Chief Artificial Intelligence Officer.

On the One One Nasdaq-100, the shares closed Thursday's regular trading 6.06 percent higher at $0.2780.

Kilinsky has extensive experience in financial leadership, operational accounting services in public and private companies across all industries.

As the Chief AI officer, Suchard will take charge of the integration of AI technology across its platform spanning mobile communications.

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Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’269.97 19.33 S6XBKU
Short 14’539.91 13.95 SW4BKU
Short 15’088.47 8.90 SD2BJU
SMI-Kurs: 13’682.27 12.06.2026 16:00:45
Long 13’148.64 19.19 S1BTPU
Long 12’872.81 13.95 SDFBZU
Long 12’328.92 8.99 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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