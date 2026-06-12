Cuentas Aktie 43201543 / US2297941021
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12.06.2026 16:04:22
Cuentas Names Eric Kilinsky Interim CFO, Suchard Chief AI Officer; Shares Up
(RTTNews) - On Friday, Cuentas Inc. (CUEN), a mobile phone service provider, announced that it has appointed Eric Kilinsky as Interim Chief Finance Officer, effective June 8 to succeeds Ofek Haim Suchard. Suchard is appointed as Chief Artificial Intelligence Officer.
On the One One Nasdaq-100, the shares closed Thursday's regular trading 6.06 percent higher at $0.2780.
Kilinsky has extensive experience in financial leadership, operational accounting services in public and private companies across all industries.
As the Chief AI officer, Suchard will take charge of the integration of AI technology across its platform spanning mobile communications.
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