Cue Biopharma hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4.74 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.100 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Cue Biopharma mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 93.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch