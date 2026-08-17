Cue Biopharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cue Biopharma präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 24.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cue Biopharma -2.700 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 167.12 Prozent auf 7.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch