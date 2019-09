Cuda Pétrole et Gaz Inc. annonce la conclusion de la vente de ses actifs au Québec totalisant 10,59 millions de dollars

CALGARY, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Cuda Pétrole et Gaz Inc. (« Cuda » ou la « société ») (TSXV: CUDA) est heureuse d'annoncer la conclusion d'ententes d'acquisition d'actifs visant la vente de tous ses actifs liés au pétrole et au gaz et ses passifs connexes situés dans la province du Québec (« Québec »), pour une transaction totalisant 10,59 millions de dollars canadiens, y compris une contrepartie au comptant de 4,29 millions de dollars canadiens à la clôture, à des acheteurs sans lien de dépendance (la « transaction »).

Faits saillants :

Cuda a vendu ses droits d'exploitation de pétrole et de gaz naturel au Québec (les « actifs »), qui comprennent tous les permis d'utilisation de terres, les licences ainsi que les droits et intérêts de production dans la province, de même que tous les actifs corporels, notamment les équipements de forage et les équipements connexes liés aux actifs;





»), qui comprennent tous les permis d'utilisation de terres, les licences ainsi que les droits et intérêts de production dans la province, de même que tous les actifs corporels, notamment les équipements de forage et les équipements connexes liés aux actifs; Les acheteurs ont pris en charge tous les passifs environnementaux, notamment les obligations de cessation et de remise en état, liés aux actifs au Québec et dont la valeur estimée par les parties est de 3,2 millions de dollars canadiens;





Les acheteurs ont versé à Cuda une contrepartie au comptant de 4,29 millions de dollars canadiens;





Cuda a été libéré de toute responsabilité à l'égard d'une réclamation en suspens de 3,1 millions de dollars canadiens relative à l'exercice de droits à la dissidence se rapportant au plan d'arrangement de la société réalisé le 15 août 2018.

KES 7 Capital Inc. (« KES 7 ») a agi à titre de conseiller financier pour la société. Conformément aux exigences de la bourse TSXV, KES 7 a confirmé être une partie sans lien de dépendance avec Cuda et les acheteurs.

« Il s'agit d'une transaction importante pour les actionnaires de Cuda, vu son ampleur et la création stratégique d'une société non diversifiée dans le Bassin de la rivière Powder, qui a été décrit comme étant le "Permien des Rocheuses », a déclaré Glenn Dawson, président et chef de la direction de Cuda.

« À partir de maintenant, Cuda se concentrera sur le développement de ses actifs liés au pétrole léger conventionnel qui génèrent des rentrées nettes élevées et sur la méthode de récupération secondaire assistée par injection de gaz miscible dans le Comté de Converse, au Wyoming. Les terres adjacentes du Bassin de la rivière Powder offrent de nombreuses occasions définies de développer des réservoirs conventionnels à faible risque et d'y accéder. Nous sommes enthousiastes face à l'occasion qui se présente au Wyoming et nous avons hâte de bientôt faire part de nos progrès aux investisseurs. »

En outre, Cuda annonce avoir retenu les services d'Independent Trading Group (« ITG ») afin de fournir des services de tenue de marché conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

ITG négociera les titres de la société à la Bourse de croissance TSX dans le but de maintenir le bon fonctionnement du marché. En contrepartie des services fournis par ITG, la société paiera à cette dernière des frais en espèces mensuels de 5 000 $ pour un contrat d'une durée minimale de trois mois, qui pourra ensuite être renouvelé. Cuda et ITG sont des entités non apparentées et non affiliées. ITG ne recevra pas d'actions ni d'options d'achat d'actions en guise de rémunération. Le capital utilisé pour la tenue de marché sera fourni par ITG.

À propos de Cuda Pétrole et Gaz Inc.

Cuda Pétrole et Gaz Inc. est une société qui exerce des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel ainsi que d'acquisition d'actifs pétroliers et gaziers en Amérique du Nord. L'équipe de direction de Cuda travaille en étroite collaboration depuis plus de 20 ans auprès de sociétés ouvertes et fermées, en plus de posséder une capacité avérée à assurer de solides rendements pour les actionnaires. Cuda continuera de mettre en œuvre sa stratégie éprouvée d'exploration, d'acquisition et d'exploitation avec un horizon à long terme sur d'importants actifs liés au pétrole léger en Amérique du Nord ainsi qu'une solide expérience en matière d'exploitation aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda mettra à profit une vaste expérience en ce qui a trait à la géotechnique, à l'ingénierie, à la négociation et aux finances dans ses décisions d'investissement.

Information prospective

Le présent communiqué contient des informations prospectives. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits passés qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques et incertitudes et sont fondés sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis à l'heure actuelle et les hypothèses de la direction. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse comprend des informations prospectives liées à la transaction, aux répercussions de la transaction pour Cuda et ses résultats ainsi qu'à ses plans de développement; aux prévisions de la société à l'égard de la transaction; aux passifs environnementaux estimés, y compris les obligations de cessation et de remise en état; aux avantages prévus de la transaction; à l'existence et au rendement des occasions liées aux ressources et aux réservoirs sur les terres de la société et les terres connexes; et au volume d'activité dans les secteurs principaux de la société. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats prévus par ces énoncés prospectifs ne se réalisent pas comprennent les conjonctures de marché, les approbations de tiers et d'organismes de réglementation, les exigences en matière de permis en cours, les résultats actuels des activités d'exploration et de développement actuelles, les risques opérationnels, les risques associés aux activités de forage et de complétion, l'incertitude liée aux données géologiques et techniques, les conclusions des évaluations économiques et les changements apportés aux paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être perfectionnés, de même que les prix futurs du pétrole et du gaz. Bien que Cuda ait tenté de déterminer les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, il pourrait exister d'autres facteurs qui feront en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou voulus. La société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'assume aucune intention et n'a aucune obligation ou responsabilité, à moins que la loi ne l'exige, quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Cuda Oil and Gas Incorporated