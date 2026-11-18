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18.11.2026 06:37:00
CUCKOO HOMESYS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
CUCKOO HOMESYS liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CUCKOO HOMESYS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 765.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1418.00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.65 Prozent zurück. Hier wurden 289.76 Milliarden KRW gegenüber 291.64 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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