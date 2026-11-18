CUCKOO ELECTRONICS hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 416.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1110.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 245.22 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 243.28 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch