Cubyn élargit sa mission de la logistique e-commerce

La start-up française qui travaille avec des marques telles que BackMarket, Rakuten, Fleux et Tealer, étend ses activités en Europe avec NetSuite

PARIS, 29 octobre 2019 /PRNewswire/ -- SuiteConnect - Cubyn, spécialiste de la logistique pour le e-commerce basé en France, a choisi Oracle NetSuite pour soutenir sa mission de révolutionner les opérations logistiques des marques qui vendent en ligne. Avec NetSuite, Cubyn a pu bénéficier d'une plate-forme unifiée et flexible pour optimiser ses processus financiers. Cela a permis à Cubyn de garder une longueur d'avance sur le développement de la concurrence et de soutenir une croissance rapide.

Conçue en 2014, cette solution complète aide les organisations de commerce électronique à expédier directement des articles sans avoir à déplacer la marchandise le tout en économisant 30% sur les coûts, Cubyn traite désormais plus d'un million d'envois dans le monde pour des marques telles que BackMarket, Rakuten, Fleux et Tealer. Pour répondre à une demande croissante de ses services de logistique, Cubyn avait besoin d'accroître la visibilité de ses opérations afin d'assurer avec précision et à temps, les livraisons de ses clients.

« Cubyn est née avec un objectif simple : rendre l'expédition des colis aussi accessible et économique que possible », déclare Adrien Fernandez Baca, CEO, Cubyn. « Nous donnons à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour gérer la logistique afin qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Et NetSuite fait la même chose pour nous en nous permettant de gérer plus efficacement notre entreprise. NetSuite nous donne le temps de nous concentrer à nouveau sur l'essentiel pour offrir le meilleur service à nos clients. »

Avec NetSuite, Cubyn a triplé la productivité de son département de comptabilité en éliminant les tâches auparavant manuelles et fastidieuses. Cela inclut l'automatisation des fonctionnalités autour de la comptabilité, la gestion des fournisseurs, la création de nouvelles filiales, le rapprochement bancaire et la facturation. Afin d'accélérer le délai de mise en œuvre, l'intégrateur spécialisé PREREQUIS a travaillé avec Cubyn pour implémenter NetSuite et l'intégrer dans son environnement informatique existant.

« La logistique est un métier complexe mais, par nature, elle doit être agile et rapide », déclare Eric Liard, Sales Manager France, Oracle NetSuite. « Avec le soutien de NetSuite dans sa croissance rapide, Cubyn a été en mesure de faciliter plus que jamais la gestion du processus d'expédition de bout en bout pour les entreprises du e-commerce. Tout en poursuivant sa croissance, NetSuite continuera à fournir la visibilité, le contrôle et l'agilité dont Cubyn a besoin pour rester en tête de course face à la concurrence et fournir un service premium à ses clients ».

À propos de Cubyn

Cubyn est une startup française créée en 2014 par Adrien Fernandez Baca et Mathieu Lemaire. Cubyn propose une solution logistique visant à faciliter les expéditions de commandes pour les e-commerçants. Ses services concernent notamment le stockage d'inventaire, la préparation des commandes, l'emballage, l'étiquetage ainsi que l'expédition et le suivi des colis. Cubyn est une solution logistique agnostique et entièrement intégrée aux canaux de vente e-commerce, qui permet aux marchands de gérer l'ensemble de leurs flux logistiques quel que soit le canal de vente utilisé.

À propos d'Oracle NetSuite

Depuis plus de 20 ans, Oracle NetSuite aide les entreprises à grandir, à évoluer et à s'adapter au changement. NetSuite propose une suite d'applications basée sur le cloud, qui couvre les domaines de la finance et de l'ERP (Enterprise Resource Planning), des ressources humaines, de l'automatisation des services professionnels et du commerce omnicanal, utilisée par plus de 18 000 clients dans 203 pays et dépendances.

Pour plus d'informations, consultez http://www.netsuite.com.

Pour des informations en temps réel, retrouvez NetSuite sur son blog cloud, sa page Facebook et son compte @NetSuite.

A propos d'Oracle

Oracle Cloud propose des suites complètes d'applications SaaS pour l'ERP, le HCM et la CX, ainsi que les meilleurs services de plateforme (PaaS) en matière de base de données et une offre complète de services d'infrastructure (IaaS) s'appuyant sur des data centers répartis en Amériques, en Europe et en Asie.

Pour en savoir plus sur Oracle (NYSE:ORCL), visitez notre site oracle.com.

Marques déposées

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

