CubiCasa présente CubiCasa 2.0 avec une superficie totale, un LiDAR et un support de reconnaissance vocale

SAN JOSE, Californie, 29 janvier 2021 /PRNewswire/ -- CubiCasa 2.0, la dernière version de la technologie de capture mobile d'intérieur, leader sur le marché, est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de CubiCasa sous forme de mise à jour gratuite. Cette version comporte un ensemble d'améliorations étonnantes, notamment un tout nouveau calcul de la superficie totale, la prise en charge du LiDAR, l'étiquetage des salles sur place avec reconnaissance vocale et de nombreuses autres petites fonctionnalités et améliorations. « Avec la dernière mise à jour, CubiCasa continue de redéfinir la façon dont les plans d'étage sont saisis et créés sur les appareils mobiles. Nous prenons vraiment notre accessoire de valeur au sérieux, c'est l'application de plan d'étage la plus rapide », a déclaré Harri Pesola, PDG de CubiCasa, lors de l'événement de lancement virtuel.

Calcul de la superficie totale

Depuis l'introduction des plans d'étage de CubiCasa en 2019, le calcul de la superficie totale est l'une des fonctionnalités les plus demandées. Aujourd'hui, grâce à la technologie LiDAR, tous les plans d'étage réalisés avec les modèles iPhone 12 Pro, iPad 2020 Pro et sur certains appareils Android recevront des plans d'étage avec le calcul de la superficie totale ajouté aux images des plans d'étage.

Amélioration de la précision et de la stabilité

Les utilisateurs de CubiCasa équipés d'appareils LiDAR (modèles iPhone 12 Pro, iPad 2020 Pro, certains appareils Android) constateront une amélioration de la précision et de la stabilité du balayage après la mise à jour. Nos tests rigoureux indiquent une amélioration de la précision 3X qui consiste en une précision de mesure absolue et une variance de mesure. En outre, le LiDAR permet un meilleur suivi de la position, ce qui améliore la stabilité du balayage.

Étiquetage des salles sur place avec reconnaissance vocale

Tous les utilisateurs d'iOS et d'Android ont accès aux nouvelles fonctions d'étiquetage des salles par reconnaissance vocale qui permettent aux utilisateurs d'étiqueter les salles pendant le balayage. L'écran de numérisation de l'application CubiCasa est doté d'un nouveau bouton de microphone qui permet d'enregistrer les étiquettes des salles en déplacement avec une grande facilité. Cela réduira considérablement la nécessité d'une demande de modification rapide ou de correction après livraison.

5 beaux thèmes pour les plans d'étage

Auparavant, les utilisateurs de CubiCasa pouvaient personnaliser la couleur du sol et des murs des plans d'étage. Avec la version 2.0, nous introduisons 5 nouveaux thèmes de plan d'étage : Élégant, Échelle de gris, Plan d'ensemble, Tons de la terre et Espace humide dans le catalogue thématique. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours la possibilité étonnante de personnaliser entièrement vos styles de plans d'étage en utilisant l'API Exporter de CubiCasa.

Éclairage adaptatif pour les appareils iOS

Dès le début, les espaces sombres tels que les salles de stockage et les greniers ont été difficiles à scanner et ont pu nécessiter une source de lumière externe pour réussir. La nouvelle fonction d'éclairage adaptatif allumera automatiquement le flash intégré des appareils iOS dans les espaces sombres. Plus besoin de craindre l'obscurité !

À propos de CubiCasa

CubiCasa est le leader du marché de la capture mobile d'intérieur et est célèbre pour son application de plan d'étage rapide et facile à utiliser sur l'App Store et le Google Play Store. CubiCasa fournit une technologie aux professionnels de l'immobilier et a pour mission d'apporter des plans d'étage à chaque annonce immobilière.