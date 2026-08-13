Cubical Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cubical Financial Services liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cubical Financial Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.010 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 98.17 Prozent auf 5.4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch