Cubic Sensor and Instrument A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cubic Sensor and Instrument A liess sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cubic Sensor and Instrument A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 CNY gegenüber 0.230 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 271.2 Millionen CNY – ein Plus von 26.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cubic Sensor and Instrument A 213.9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch