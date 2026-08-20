Cubic Sensor and Instrument A legte Quartalsergebnis vor

Cubic Sensor and Instrument A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.46 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cubic Sensor and Instrument A 0.510 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Cubic Sensor and Instrument A 317.7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch