CUBE SYSTEM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CUBE SYSTEM präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CUBE SYSTEM ein EPS von 23.48 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.83 Prozent auf 4.51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.60 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch