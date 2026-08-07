CUBE SYSTEM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CUBE SYSTEM hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14.63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.55 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch