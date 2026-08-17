CUBE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CUBE präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10.20 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4.58 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1.11 Milliarden JPY, gegenüber 1.22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch