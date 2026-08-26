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26.08.2026 06:37:00
CTS International Logistics A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CTS International Logistics A hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.080 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 5.47 Milliarden CNY gegenüber 4.78 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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