CTS International Logistics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CTS International Logistics A gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.060 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat CTS International Logistics A 5.25 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch