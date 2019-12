CTS Eventim übernimmt österreichischen Konzertveranstalter - CTS Eventim-Aktie gefragt

CTS Eventim baut sein Geschäft mit einer Übernahme in Österreich aus und kauft laut einer Mitteilung 71 Prozent des Konzernveranstalters Barracuda Music.

Damit erweitert das im MDAX notierte Unternehmen das europaweite Veranstaltungsportfolio um "einige der populärsten Konzerte und Festivals Österreichs". Die Transaktion sei von den Kartellbehörden bereits genehmigt worden, heisst es.

Barracuda soll Teil des Promoter-Netzwerks Eventim Live werden. CTS hatte die eigenen Veranstaltungsaktivitäten im März in dieser neuen Einheit gebündelt. Das Netzwerk umfasse nunmehr 29 Promoter, die jährlich mehr als 30 Festivals und rund 5.000 Live Events mit 10 Millionen Besuchern in 12 Ländern organisierten, so CTS Eventim.

Für Veranstaltungen von Barracuda Music wurden dem Münchener Unternehmen zufolge im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 1 Million Tickets verkauft. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Am Mittag legen die CTS Eventim-Aktien via XETRA 1,28 Prozent auf 55,55 Euro zu.

DJG/kla/gos

FRANKFURT (Dow Jones)