CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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31.08.2026 18:00:38
CTS Eventim-Aktie: Was Analysten von CTS Eventim erwarten
Im vergangenen Monat haben Experten die CTS Eventim-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der CTS Eventim-Aktie abgegeben.
11 Experten raten die CTS Eventim-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 96,73 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 38,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CTS Eventim-Aktie von 58,50 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|26.08.2026
|Deutsche Bank AG
|100,00 EUR
|70,94
|24.08.2026
|UBS AG
|100,00 EUR
|70,94
|21.08.2026
|Bernstein Research
|94,00 EUR
|60,68
|21.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|88,00 EUR
|50,43
|21.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|62,39
|21.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|100,00 EUR
|70,94
|21.08.2026
|UBS AG
|100,00 EUR
|70,94
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|100,00 EUR
|70,94
|11.08.2026
|Bernstein Research
|94,00 EUR
|60,68
|11.08.2026
|Deutsche Bank AG
|98,00 EUR
|67,52
|10.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|62,39
|10.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|24.08.26
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|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
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|Bernstein Research
|21.08.26
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|21.08.26
|CTS Eventim Buy
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|21.08.26
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|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
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