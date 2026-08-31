CTS Eventim-Aktie: Was Analysten von CTS Eventim erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der CTS Eventim-Aktie abgegeben.

11 Experten raten die CTS Eventim-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 96,73 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 38,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CTS Eventim-Aktie von 58,50 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 26.08.2026 Deutsche Bank AG 100,00 EUR 70,94 24.08.2026 UBS AG 100,00 EUR 70,94 21.08.2026 Bernstein Research 94,00 EUR 60,68 21.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 88,00 EUR 50,43 21.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 62,39 21.08.2026 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 70,94 21.08.2026 UBS AG 100,00 EUR 70,94 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 70,94 11.08.2026 Bernstein Research 94,00 EUR 60,68 11.08.2026 Deutsche Bank AG 98,00 EUR 67,52 10.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 62,39 10.08.2026

Redaktion finanzen.ch