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12.11.2026 18:06:36
CTS Eventim-Aktie fällt: Schwaches Veranstaltergeschäft verstimmt Anleger
CTS Eventim hat im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient.
Die in diesem Jahr ohnehin unter Druck stehende Aktie verlor nachbörslich weitere knapp vier Prozent.
Im Geschäftsfeld "Live Entertainment" sackte der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro ab. Beim operativen Gewinn der Sparte betrug der Rückgang zwölf Prozent auf 41 Millionen Euro. "Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung grosser Tourneen und Veranstaltungen wider. Zudem war das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt", hiess es in der Mitteilung.
Dank eines guten Geschäfts im ersten Halbjahr legten der Umsatz und der operative Gewinn konzernweit in den ersten neun Monaten zu. Unternehmenschef und Grossaktionär Klaus-Peter Schulenberg bestätigte daher die Prognose und ist beim Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr optimistisch.
/zb/he
MÜNCHEN (awp international)
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