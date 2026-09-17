Ctripcom International legte Quartalsergebnis vor

Ctripcom International präsentierte in der am 16.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 402.58 ARS. Im Vorjahresquartal hatten 553.45 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3’241.95 Milliarden ARS – ein Plus von 37.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ctripcom International 2’357.21 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch