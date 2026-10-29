CTO Realty Growth veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CTO Realty Growth hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

CTO Realty Growth vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.9 Millionen USD – ein Plus von 24.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CTO Realty Growth 37.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch