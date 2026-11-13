CTI Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CTI Engineering stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 40.16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CTI Engineering 19.09 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 24.50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CTI Engineering 22.48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch