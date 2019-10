CTG (Crestwood Technology Group) renforce sa présence sur le marché européen

YONKERS, New York, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- CTG (Crestwood Technology Group) a annoncé ce jour son développement en Europe, grâce à l'ouverture d'un nouveau bureau à Berlin (Allemagne), afin de soutenir et de répondre à la demande croissante de pièces et de matériaux critiques pour les industries de l'aviation commerciale et de la défense.

Nouvelle dans la société, Carina Maerkel, vice-présidente du développement des affaires et des ventes, basée au bureau de Berlin, dirigera la stratégie de croissance de CTG pour l'Europe. Carina Maerkel, anciennement chez ILS/Boeing Global Services, apporte avec elle une expérience de plus de dix années dans les industries de l'aviation et de la défense, où elle a aidé les entreprises dans la fourniture de pièces, la recherche sur la demande, les prix, la disponibilité et les renseignements sur le marché.

À propos de CTG

CTG (Crestwood Technology Group, Corp), fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement conçues pour que les flottes et les systèmes restent à la fois opérationnels, prêts et fiables. Nous sommes le principal fournisseur de pièces, de matériaux et de solutions de gestion de l'obsolescence pour un grand nombre de compagnies aériennes parmi les plus importantes au monde, pour la maintenance et les opérations (MRO), ainsi que pour le Département de la Défense et ses entrepreneurs.

CTG possède l'un des plus importants stocks de pièces sur place pour aéronefs à voilure fixe, à voilure tournante, pour centrales électriques et équipements de soutien au sol. Nous nous spécialisons dans l'approvisionnement en produits évolutifs, durables et consommables, dans la fabrication de trousses et d'outils, la gestion des stocks et les services AOG (avions au sol).

Des compagnies comme Sikorsky, Boeing et Lockheed Martin ont reconnu et primé l'engagement de CTG envers la qualité et le service client. CTG est le premier et le seul distributeur du secteur à avoir reçu la certification AC7402 CAAP (Programme d'accréditation pour la prévention de la contrefaçon), reconnu par les clients et l'industrie pour avoir établi les normes les plus élevées en matière de gestion de la qualité et d'inspection aérospatiale, à l'intention des fournisseurs et des distributeurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.CTGNOW.com

Plus d'informations sur CAAP.