NWS Holdings Aktie 11230507 / US62948T1016
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24.09.2026 12:50:01
CTF Services FY26 Profit Rises
(RTTNews) - CTF Services Ltd (NWS.BE, 0659.HK) reported profit attributable to shareholders of HK$2.39 billion for the year ended 30 June 2026, compared with HK$2.16 billion in the previous year. Earnings per share increased to HK$0.52 from HK$0.49, a year ago. Attributable Operating Profit increased 3% to HK$4.59 billion. The company's revenue rose to HK$27.10 billion from HK$24.29 billion, last year.
For fiscal 2026, the Board has resolved to recommend a final ordinary dividend of HK$0.33 per share, representing approximately 4% year-on-year increase on a comparable basis.
CTF shares closed trading at HK$7.88 on Hong Kong Exchange, up 0.063%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu NWS Holdings Limited (spons. ADRs)
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Analysen zu NWS Holdings Limited (spons. ADRs)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.