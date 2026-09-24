CTF Services FY26 Profit Rises

(RTTNews) - CTF Services Ltd (NWS.BE, 0659.HK) reported profit attributable to shareholders of HK$2.39 billion for the year ended 30 June 2026, compared with HK$2.16 billion in the previous year. Earnings per share increased to HK$0.52 from HK$0.49, a year ago. Attributable Operating Profit increased 3% to HK$4.59 billion. The company's revenue rose to HK$27.10 billion from HK$24.29 billion, last year.

For fiscal 2026, the Board has resolved to recommend a final ordinary dividend of HK$0.33 per share, representing approximately 4% year-on-year increase on a comparable basis.

CTF shares closed trading at HK$7.88 on Hong Kong Exchange, up 0.063%.

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