Ctci: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ctci hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.70 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Ctci 0.290 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 20.52 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 15.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.18 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch