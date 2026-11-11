Ctci präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ctci hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2.15 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ctci noch ein Gewinn pro Aktie von 0.830 TWD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ctci mit einem Umsatz von insgesamt 21.85 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.21 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 3.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch