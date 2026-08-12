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12.08.2026 06:37:00
CT Real Estate Investment Trust Trust Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CT Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.430 CAD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 156.7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units einen Umsatz von 149.8 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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