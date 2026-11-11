CT Real Estate Investment Trust Trust Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CT Real Estate Investment Trust Trust Units lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.46 CAD. Im letzten Jahr hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units einen Gewinn von 0.490 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161.3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151.2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch