CT Developers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CT Developers hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.05 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.050 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 68.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 16.3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch