CSX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CSX hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CSX 4.02 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch