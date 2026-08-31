CSSC Steel Structure Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CSSC Steel Structure Engineering hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.67 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.88 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch