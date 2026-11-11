CSS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CSS hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 44.09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43.53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.05 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 126.88 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CSS 117.37 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20.79 Milliarden JPY – ein Plus von 6.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CSS 19.50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch