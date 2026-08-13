CSS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CSS präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.65 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13.23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

CSS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.95 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch