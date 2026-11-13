CSS Technergy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CSS Technergy hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

CSS Technergy hat ein EPS von 0.03 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.030 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 14.7 Millionen INR, gegenüber 63.4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 76.78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch